Alerta: la regla de las "5 C" para poder detectar a tiempo un ACV

Las estadísticas son alarmantes. Los ataques cerebrovasculares, en las últimas décadas, tuvieron un avance desmedido. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), 15 millones de personas sufren un ACV por año. De esos, más de 6 millones mueren y el resto queda con una discapacidad permanente. En el mundo, es la segunda causa de muerte y la primera de discapacidad.



"El ataque cerebrovascular es un problema serio. Afecta a una parte importante de la población. Se calcula que, aproximadamente, este año, en el mundo, va a haber un 17 millones de ataques cerebrovasculares. Cada 6 segundos, en el mundo va a morir una persona por ACV", dijo el médico neurocirujano Pedro Lylyk.



– ¿Cómo puede alguien darse cuenta que tiene un ACV?



– Hay una regla simple, de las "5 C". Alguien tiene un dolor de cabeza que no tuvo antes. Se llama cefalea. Alguien pierde la visión de un ojo, tiene una ceguera. Alguien comete equivocaciones, tiene confusiones. El habla se dificulta. En el cuerpo, la mitad o siente diferente o pierde fuerza (mayormente de la mitad derecha del cuerpo), significa que mi cerebro izquierdo está funcionando mal. La última C es la de caída. Pierdo el equilibro y me caigo.



– ¿Qué hacer cuando se sospecha alguno de estos síntomas en una persona?



-Lo principal es tenderlo y llamar rápido a una ambulancia para trasladarlo al centro de emergencias más cercano. Si está vomitando ponerlo de costado para que no interfiera con las vías aéreas.



– ¿Se puede prevenir un ataque cerebro vascular?



-Sí. A todas las personas les digo: dejen de fumar, controlen la obesidad, la presión arterial y la diabetes. La mala noticia es que el ACV existe. ¿La buena noticia? Podemos prevenirlo, tratarlo y, si ocurre, rápidamente tenemos que hacer la rehabilitación para tratar la discapacidad.