Líderes políticos de EEUU destacaron el sistema de seguridad de Salta

El ministro de Seguridad, Carlos Oliver, recibió en la Unidad de Análisis Criminal a una delegación de jóvenes líderes políticos norteamericanos, quienes vinieron al país para participar del Consejo Americano que se realizó en Buenos Aires, organizado por la Fundación Universitaria del Río de la Plata. Los acompañó el Diputado, Baltasar Lara Gros.

En la oportunidad Oliver informó sobre la lógica de trabajo policial, la articulación del servicio con otros organismos del Estado, la modernización de los sistemas que se utilizan y como se audita el cumplimiento del servicio.





Recorrieron las distintas áreas operativas y de planificación, momento en que destacaron los logros obtenidos a partir de la modernización, y resaltaron la importancia de compartir sistemas de información con otros organismos provinciales, nacionales e internacionales, para favorecer a la lucha integrada contra la criminalidad.

Por su parte Lara Gross se refirió a la ubicación geográfica de Salta que requiere esta articulación de servicio con otras fuerzas, mucho trabajo preventivo y herramientas tecnológicas para afrontar la demanda de seguridad de la zona.

Participaron de la reunion: Mr. Alex Sanchez, District of Columbia Administration Google; Angie Cooper de Wal-Mart Stores, Ms. Madison Nguyen, Executive Director Hunger at Home y Ms. Erin Molchany Pennyslvania , Director Office of Governor Tom Wolf.