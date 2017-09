Arduo trabajo contra el dengue en Orán

El intendente Marcelo Lara Gros aseguró que “hay todo un ejército trabajando para combatir al mosquito” y aseguró que no se registran índices larvarios altos. Destacó las obras del Plan Bicentenario y evitó referirse a las denuncias contra Leavy.

En el marco de la entrega de 52 viviendas y 42 escrituras, el intendente de la ciudad de Orán, Marcelo Lara Gros, ante las cámaras de InformateSalta, destacó los trabajos llevados a cabo para combatir el dengue, a la vez que aseguró que no se registran índices larvarios altos.

En ese sentido, aseguró que hay más de 180 personas, entre fumigadores, descacharradores y preventores que están trabajando en el área. “A nosotros nos tocó de cerca el tema dengue y preservar la salud de la población es lo más importante”, dijo.

Por otro lado, se refirió a las obras realizadas en el marco del Plan Bicentenario. “Nos va a permitir tener 40 cuadras asfaltadas, lo que juntado con los fondos de SOJA y de reparación histórica, este año estaremos asfaltando más de 100 cuadras en la ciudad”, sostuvo.

Finalmente, evitó referirse a las denuncias contra el intendente de Tartagal Sergio “Oso” Leavy, acusado por mal manejo de fondos. “Yo no hablo de otros, a mi me interesa que mi gestión sea correcta, durante el gobierno anterior no recibíamos nada, gracias a Dios tuvimos un gobernador que siempre acudió en ayuda nuestra”, finalizó.