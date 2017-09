#MilagrosPorLaTarde/ El diputado nacional, Pablo Kosiner mencionó que "Juan Manuel Urtubey puede ser el dirigente de la unidad de los argentinos", y explicó que "Urtubey tiene la gran oportunidad de ser, en vez de la avenida del medio de la grieta, ser la autopista que va por arriba de la grieta y sume a la mayoría de los argentinos, él está parado en ese lugar". Destacó que a nivel nacional lo que se valora del gobernador es la posición frente a la realidad y la relación con el gobierno nacional. Agregó: "Tenemos la expectativa porque la proyección del gobernador Urtubey es muy clara, son mayores las miradas de todo el país sobre su figura".

En el mismo sentido, el legislador expresó que le gustaría ser gobernador de la provincia. "Uno lleva un tiempo y va cumpliendo etapas, con experiencia", pero advirtió: "Confío mucho en las construcciones colectivas, y la decisión que tome va a estar en función de lo que pase en lo nacional". Por lo que señaló que es momento de calmar ansiedades, necesitamos varias alternativas para los salteños.

En cuanto al PJ, Kosiner planteó que "el peronismo tiene que decidir qué quiere ser para el futuro, una expresión minoritaria o una opción real para mayoría de argentinos". Consideró que "si queremos conducir un sector minoritario, no hay que cambiar nada. Si queremos constituir una mayoría confiable para la todos los argentinos, hay que seguir el camino por el que va el gobernador, ser una oposición responsable, aportar a la gobernabilidad planteando alternativas y entender que hay que construir al peronismo más horizontal, más federal, donde la historia va a venir de otro lado". Remarcó que "estoy convencido que el futuro del peronismo viene de mano de los gobernadores del interior, y ahí Urtubey va a ocupar un rol muy importante y por eso son importantes las elecciones de octubre". Y aprovechó para pedir apoyo a la lista de Zottos - Guitian que representa el proyecto de Urtubey en la provincia.

Además, sostuvo que "el peronismo es muy importante como columna vertebral, pero se puede abrir a otras expresiones, de la mano de la agenda que plantea la gente", es decir, que "no puede ser la agenda de la política el poder, solamente, o la pelea entre un gobierno y otro, eso termina siendo funcional para algunos", manifestó.

Por otro lado, pensando en la tarea de la cámara baja a nacional, contó que "en el Congreso estamos tratando el presupuesto con mucha expectativa de cambiarlo", ya que "lo que el gobierno definió como Plan Belgrano no es lo que esperábamos y vamos a trabajar para cambiarlo", dijo. Subrayó que "la clave es el grado de inversión que se requiere para el interior para que se mueva la economía", porque "las prioridades son distintas en la provincia de Buenos Aires y en el interior del país", prosiguió. Mientras, indicó que "al gobierno de Macri le está pasando lo que le llega a todos en algún momento, buscar el rédito de mayor cantidad de votos a la hora de invertir".

Por último, reflexionando con las elecciones de por medios, Kosiner, apuntó que "por los resultados de las PASO creo que la cámara va a seguir sin mayorías de ningún sector", y añadió que "el bloque justicialista va a tener un crecimiento en la cámara, podemos ser la segunda minoría". Reconoció al presidente de la cámara Monzo, pero cuestionó su agenda: "Me parece que en la agenda parlamentaria no ha tenido influencia y se vio resentido el diálogo". "La agenda del 2018 va a estar centrada en lo tributario, laboral y en los recursos que se van a invertir en las provincias". Finalizó, separando que "una cosa es discutir la honestidad de los sindicatos, y otra es perjudicar a los derechos de los trabajadores", a lo que sentenció que "en todos los sindicatos y gremios hay corruptos y honestos, lo que no quiere decir que se utilice en contra de los trabajadores".