Botella renunció a Gimnasia y Tiro

El presidente del Club Gimnasia y Tiro, Marcelo Mentesana, confirmó la renuncia de Duilio Botella. La derrota de anoche ante el equipo de Sarmiento y baja producción del equipo fue determinante en su decisión.

Marcelo Mentesana en diálogo con InformateSalta, confirmó la renuncia de Duilio Botella y anunció que el plantel quedará a cargo de Daniel Ramasco, hasta encontrar un nuevo director técnico.

La derrota ante Sarmiento y a baja producción del equipo en lo futbolístico, calo profundamente en el ex entrenador, que ya no pudo soportar la situación con el equipo. Sumado a la gran cantidad de lesionados, el bajo nivel de algunos jugadores y refuerzos que no llegaron, terminaron empujando a Duilio Botella a dejar el equipo de la Vicente López.

Mañana se despedirá formalmente del plantel y Daniel Ramasco quedará como técnico interino hasta que encuentren el reemplazante.