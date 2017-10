Cristina Kirchner encabezó una caravana en La Matanza

Telam/ La ex presidenta y candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner, ratificó hoy su compromiso de representar a los sectores que "quieren recuperar la Argentina del trabajo, la escuela pública y la producción” y culpó al Gobierno nacional de “apostar por la división”, durante una caravana que encabezó por el partido de La Matanza.



“Vengo a La Matanza con el recuerdo de Néstor (Kichner) que en 2003 me decía que tenía que conocerla y ver lo grande que era ese lugar donde el pueblo te abraza. Acá estamos los candidatos de Unidad Ciudadana, asumiendo el compromiso de representar a los sectores que quieren recuperar la Argentina del trabajo, la educación pública y el trabajo”, señaló la ex presidenta al hablar desde un camión con acoplado ante una nutrida multitud.



La ex presidenta encabezó una caravana por la localidad de González Catán, a lo largo de 20 cuadras que recorrió subida a un camión, en el que también se encontraban su compañero de binomio, Jorge Taiana; el candidato a diputado nacional Fernado Espinoza y la intendenta del distrito, Verónica Magario.