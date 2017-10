Para el ex juez Zaffaroni "no estamos viviendo una democracia"

El ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni, afirmó que actualmente en Argentina no se está "viviendo una democracia", sino que "hay un engaño a la opinión pública", entre otras críticas al Gobierno por el caso de la desaparición de Santiago Maldonado.

Eugenio Zaffroni, ex juez de la Corte Suprema de Justicia. - Foto: Telam

Telam/ "No hay dudas que el gobierno formó parte del encubrimiento, ahí está lo grave. Se comete un error gravísimo al intentar ocultar una desaparición forzada" de Santiago Maldonado, dijo a Radio 10 el ex juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni.



Para Zaffaroni, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), "la intervención" del juez federal de Esquel Guido Otranto, quien empezó la instrucción de esa causa, "fue penosa, lamentable", debido a que "no se tomaron las medidas que había que tomar" para determinar el paradero de Maldonado.



Otranto fue apartado de la causa por la Cámara Federal de Apelaciones de la cuidad chubutense de Comodoro Rivadavia a pedido de la familia Maldonado y otros querellantes, por lo que fue reemplazado por el juez Gustavo LLeral.