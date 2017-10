Una bandera contra la AFA generó una batalla campal

Una bandera en señal de protesta a la AFA generó incidentes entre hinchas de Independiente y la policía bonaerense en la salida de la tribuna sur del estadio Libertadores de América, luego del triunfo 1-0 ante Vélez por la quinta fecha de la Superliga.

"Basta de AFAnarnos", fue la leyenda de la bandera que exhibieron los simpatizantes de Independiente durante todo el partido y a un minuto del final la policía intentó quitarla de allí.

"Los incidentes son lamentables", dijo al pasar el presidente Hugo Moyano al programa partidario "Rojos de pasión" de AM 1490, mientras que el secretario general Hugo Maldonado calificó como "vergonzosa" la represión a los hinchas y agregó: "me da a pensar si no estaba armado".

La reacción de los hinchas acompañó una protesta sobre penales mal cobrados en contra del 'rojo' que había iniciado el técnico Ariel Holan y, curiosamente, había continuado el propio Hugo Moyano, a la sazón suegro del presidente de AFA, Claudio Tapia.

El enfrentamiento entre policía e hinchas ocasionó intercambios de balas de goma y piedras que alarmó a los hinchas que salían de la tribuna sur, en su mayoría padres con sus hijos, pero hasta el momento no se registraron heridos.

El club de Avellaneda sufrió una vez más incidentes en las inmediaciones de su estadio como en la revancha de octavos de final de la Copa Sudamericana con el triunfo ante Atlético Tucumán. En aquella ocasión, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) notificó la detención de 120 barras de Independiente.