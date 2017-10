Hallan "drogada" a una catamarqueña que estuvo 12 días desaparecida

Georgina Añez Cativa estaba desaparecida desde hace 12 días.



La joven catamarqueña de 18 años viajó a la Ciudad de Buenos Aires para participar de un supuesto casting de modelos, pero desde que llegó a la Terminal de Retiro su familia no supo nada más de ella.



Finalmente, fue encontrada "drogada" por su mamá en los pasillos de la Villa 31.



Su familia pidió que se investigue si actúa en el lugar una red de trata de personas.



Claudia Cativa, la mamá de la chica, contó que pudo reencontrarse con su hija poco antes de la madrugada de hoy luego de pasar los últimos dos días buscándola en los alrededores de la villa.



Había recibido varios mensajes "de un muchacho de Tigre" que aseguró haberla visto en la zona.



La joven de 18 años y mamá de una nena de 2, salió de su casa en Catamarca el martes 19 de septiembre y tomó un ómnibus a las 17:15 con destino a la Terminal de Retiro, adonde llegó al día siguiente por la mañana.



Sin embargo, la familia perdió todo contacto con Georgina que tampoco llegó a dar su localización en Buenos Aires por lo que esta semana su mamá y su papá, Samuel Añez, radicaron una denuncia ante la justicia de Catamarca y viajaron para buscarla en la zona ubicada entre la terminal y la Villa 31.



Ayer por la tarde, la mamá de Georgina pidió ayuda en una nota que hizo con el canal América 24 y señaló que pasadas las 23 recibió un llamado de su hija "diciendo que estaba en viaje pero no quería decir dónde".



Luego de una búsqueda desesperada logró que otras personas le indicaran el sitio donde podía encontrarla.

La mujer aseguró que volvió a adentrarse en uno de los senderos de la villa, "que estaba completamente oscuro, con gente drogándose" y la encontró.



"La agarré fuerte. La dejaron en un pasillo bien adentro de la villa. Estaba drogada, medio dormida, medio tonta, con la cara hinchada como que lloró mucho", relató la madre.



Asimismo, indicó que agentes judiciales y del área de trata de personas de la policía porteña "estuvieron con ella"para escuchar su testimonio e intentar avanzar en la investigación.



Al respecto, la madre pidió a la Justicia "que investigue todo para entender qué pasó".



Según señaló, "tenía que ver mucho ese hombre de Tigre" que la contactó por teléfono para dar a conocer el paradero de su hija.

La mujer aseguró que si entran en esa villa van a encontrar muchas chicas en la misma situación que Claudia.



"No las encuentran porque no se meten adentro", planteó. "Las deben sacar para trabajar y las llevan y meten de nuevo", agregó



En Catamarca, el caso es investigado por el fiscal 8 Javier Herrera quien dio participación al área de Trata de Personas y pidió la colaboración de Facebook para localizar a quienes contactaron por esa vía a la joven.