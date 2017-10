El Presupuesto 2018 confirma que el Plan Belgrano fue puro humo

Entre los múltiples aspectos que incluye el proyecto de Presupuesto 2018 presentado por el Ejecutivo, uno de los más importantes gira en torno a los planes de obra pública e infraestructura. ¿Cuáles son los distritos donde se concentra el mayor nivel de gasto? El diario El Cronista respondió a los interrogantes este domingo.



Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) indica que el 42 por ciento de las partidas se destinarán a Buenos Aires (22%) y la Ciudad Autónoma (20%), mientras que Córdoba recibirá el 4,5% y Santa Fe, el 4,3%. Doce provincias, la mitad del total de los distritos, acumulan menos del 10% del gasto.



Mientras se multiplican las obras en el centro de la Argentina, el Norte otra vez se encuentra claramente retrasado frente a las restantes regiones.



En el caso de Tucumán, apenas recibirá el 2% de la obra pública. Esa exigua cifra es similar para las demás provincias del Plan Belgrano.



El mayor gasto por habitante proyectado es para la Capital Federal. Los niveles más bajos, otra vez, corresponden a provincias del Norte: Formosa, Misiones y Chaco.



Los $ 210.941 millones (1,7% del PBI) destinados al gasto de capital ayuda a comprender cómo se distribuyen las partidas de infraestructura. El 38% del gasto de capital total no tiene una asignación específica a provincias, en cuanto es clasificado como “Nacional” o bien “Interprovincial” (caso en que se conoce que el gasto afecta a dos o más provincias), o no tiene clasificación geográfica, señaló el estudio.



De la porción definida, nuevamente la provincia Buenos Aires (15%) y CABA (10%) son los principales destinatarios, seguidos esta vez por Santa Fe (4,6%) y Río Negro (3,2%).



Las Transferencias de Capital son fondos no reintegrables que se transfieren hacia las jurisdicciones subnacionales para que en éstas se ejecuten gastos de capital, es decir, obras.



Para 2018 se espera que estas transferencias lleguen a un monto de $ 140.147 millones (incluyen $ 25.618 millones de Fondo Federal Solidario, que una transferencia de capital automática al sector público provincial), indicó el informe.



Si se considera el gasto presupuestado en IRD para el 2018, se tiene que Río Negro ($ 6645), CABA ($ 3357) y La Pampa ($ 3137) serán las principales jurisdicciones receptoras de este gasto, que en términos per cápita superaría con creces a la media prevista para el consolidado provincial de $1399 por habitante.



Las cifras oficiales demuestran con contundencia que el Plan Belgrano fue solo un ilusión más del Norte pobre.