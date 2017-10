Nobel de Medicina 2017: tres estadounidenses galardonados por sus descubrimientos sobre relojes biológicos

Los científicos Jeffrey Hall, Michael Rosbash y Michael Young ganaron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2017 por sus descubrimientos sobre los mecanismos moleculares que controlan nuestros relojes biológicos, dijo hoy el organismo que concede el galardón a la Agencia Reuters.

"Sus descubrimientos explican cómo las plantas, los animales y los seres humanos adaptan su ritmo biológico para que se sincronice con las revoluciones de la Tierra", dijo la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska en Suecia en un comunicado sobre el premio que entrega nueve millones de coronas suecas (1,1 millones de dólares).

A slide from the press conference featuring the 2017 Medicine Laureates Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash and Michael W. Young. #NobelPrize pic.twitter.com/lLXh8kB8VF