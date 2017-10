Venganza: aparecieron fotos de Cubero con una ex de Moyano

Ángel De Brito publicó imágenes en las que se ve al jugador de fútbol muy cerca de una diosa, ex de Facundo Moyano. ¿Nace un nuevo amor?

El domingo venía muy tranquilo y parecía que no surgían noticias en el mundo del espectáculo, pero Ángel De Brito publicó una serie de fotos en su cuenta de Twitter que generaron mucha polémica.



En las fotos se ve cómo Poroto Cubero y Eva Bargiela se encontraron en un boliche porteño, donde protagonizaron varios momentos muy cercanos. Miradas y muchas palabras al oído…



Este acercamiento no sería polémico porque los dos están solteros, pero el tema es que Cubero y Bargiela son ex de Nicole Neumann y Facundo Moyano, respectivamente.



Mirá las fotos: