El partido de Olmedo busca jugar un rol de “oposición constructiva”

De cara a las elecciones generales del 22 de octubre, Julio Moreno, reconocido economista y candidato a diputado provincial por “Salta Somos Todos”, ante las cámaras de InformateSalta, aseguró que el resultado de las PASO les da más fuerza y adelantó que el objetivo es ser una “oposición constructiva” que ayude a la gestión pero desde una perspectiva de control, eficiencia, eficacia y denunciando todos los hechos de corrupción.

En ese sentido, se mostró crítico del gobierno nacional, encabezado por Mauricio Macri, y señaló que no todavía no se han visto las inversiones prometidas. “No veo un cambio fuerte y sustancial en la política que se venía llevando con el gobierno anterior, hoy el gobierno está pensando en ganar las elecciones, no en el bienestar de la gente”, dijo.

Con respecto a sus propuestas, manifestó que es necesario eficientizar el gasto, a la vez que enfatizó que los organismos de control no pueden ser manejados por el sector político. “Esto se tiene que revertir, tiene que ser una carrera profesional, donde la gente pueda ascender técnicamente y que obviamente sea un organismo total pero totalmente independiente”, manifestó.

Además dijo estar preocupado por la falta de trabajo en los jóvenes y propuso impulsar microemprendimientos sustentables en el tiempo. “Yo a una persona le puedo dar plata pero si no le enseño cómo se vende, cómo se trabaja, realmente es lo mismo que no hacer nada porque esa gente no está preparada para mantener o para tener un emprendimiento”, dijo.







También hizo hincapié en incentivar el turismo, tener en cuenta a la familia y la inserción de la mujer en el aspecto laboral. “Nuestros equipos ya están trabajando para mostrarle a la sociedad políticas y proyectos que se pueden hacer”, señaló.

Por último, pidió a la sociedad votar con conciencia y elegir a las personas más capacitadas. “Una de las grandes funciones del poder legislativo es la función de control, en la cámara te podría decir que no llegan a 10 los diputados opositores, y eso le hace mucho mal a la gestión porque no ayudan al gobierno a gobernar”, concluyó.