Para estar más cerca de su familia, quiere permutar su casa del IPV

Como en otros tantos casos, Carolina Lamas, adjudicataria de una vivienda del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), quiere permutar su casa. Ella vive en la zona sur y por razones familiares le gustaría poder cambiar a la zona norte de la ciudad.

“Me dieron la casa en Los Ceibos, en la zona sur y toda mi familia vive para allá y yo vivo sola con mi hijito y no sé qué hacer. Mi papá falleció hace poco y me quedé muy sola, por eso me gustaría cambiar para una casa de allá,” contó en diálogo con InformateSalta.

Si bien en un principio creía que ese “intercambio” no era posible, luego de investigar decidió publicarlo en el diario y dar a conocer su deseo. “Quiero cambiarla nada más y que hagamos una permuta, que me reconozca algo de lo que hice si a la otra casa no le hicieron nada,” indicó.

Carolina, vive junto a su pequeño, hace 5 años en el barrio Ampliación Los Ceibos. Su casa cuenta con dos habitaciones con ropero, baño, comedor, la cocina. “Yo hice piso, cerré la casa, hice la medianera y una pequeña galería. Mi casa es aparentemente una de las más grandes que hizo el IPV, yo sé que voy a perder porque las habitaciones son grandísimas,” aseguró.

Finalmente, expresó su rechazo solo a los nuevos dúplex de la zona de El Huaico pero subrayó que cualquier vivienda de dos dormitorios en esa zona de la ciudad sería de su agrado. Quienes quieran obtener más información, pueden hacerlo al teléfono celular 3876132885 de lunes a lunes de 14 a 21 horas.