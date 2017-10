Ex GH: "Engordé mucho, llegué a 65 kilos y decidí cambiar"

Tiempo atrás, cuando trabaja como modelo y vedette,Noelia Ríos pesaba 52 kilos. Hoy, la balanza acusa 57.



¡Momento! Porque estas primeras líneas vendrían a contradecir el título de la nota, con un textual contundente: "El año pasado engordé mucho y decidí cambiar". Pero si ahora… ¡pesa más! Y entonces, ¿adónde está el cambio? "En que hoy me siento más saludable y plena", cuenta la morocha criada en la selva misionera.



Sin estar conforme con la imagen que le devolvía el espejo, Noelia se planteó la necesidad de un cambio. "Lo logré cuando entendí que tenía que comer sano y no hacer dietas. Además, modifiqué mi entrenamiento: me ejercito menos horas, pero con mayor intensidad", advierte la ex Gran Hermano 2012, quien el año pasado estuvo unos kilos por encima del peso actual. Llegue a 65 kilos. "¡No era gorda!, claro. Pero para mi contextura, era mucho".



Ese fue el clic. Y entonces, quiso ser otra. Y ligó la belleza a la salud. "La gente piensa que para lograr un cuerpo lindo tiene que dejar de comer, ¡y no es así! -asegura-. Es un 70% de alimentación y 30% de entrenamiento. Y descanso".



Pero, ¿cómo es su rutina de gimnasia? "Me lleva menos de una hora", cuenta Ríos, aunque las sesiones son diarias. "40 minutos de musculación y otros diez intermitentes, al terminar. En cada jornada entreno de manera aislada los músculos de distintas zonas específicas del cuerpo", dice con la autoridad que le otorga haber estudiado para ser personal trainer. "Quise hacerlo para ayudarme a mí misma".



Noelia, quien también supo probarse como actriz en el teatro, insiste una y otra vez con un aspecto imprescindible: que esa búsqueda del físico deseado no lleve a descuidar la salud. "A veces las mujeres, y me incluyo, tenemos una obsesión con nuestro peso. ¡Y eso es lo que hacemos mal! Ahora peso mucho más que cuando era modelo, pero me veo mejor. La clave es encontrar la mejor versión de uno mismo".



Con mucho esfuerzo, lo consiguió a sus 27 años. ¡Y se siente bien!, en todo sentido. Porque su cambio fue estético, sí. Pero ante todo, saludable.