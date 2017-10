Nunca habían llamado al 911 para el simulacro en Tribunales de Orán

La noticia tomó estado nacional luego de que Infobae publicara que en los Tribunales de Orán se había realizado un simulacro de emergencias por terremoto y el 911 nunca atendió. En realidad no hubo ni un llamado. Se denunciará a la irresponsable.

La noticia dada a conocer por Infobae, y replicada por otros medios locales, indicaba que la ciudad de Orán fue el escenario de un hecho insólito. Los tribunales judiciales realizaron un simulacro de emergencia ante un eventual terremoto, pero cuando llamaron al 911, no atendió nadie. El procedimiento se llevó a cabo el viernes por la mañana, decía la noticia, en las oficinas públicas de la ciudad. Las actividades fueron coordinadas por el área de Higiene y Seguridad del Poder Judicial de Salta y estuvieron involucrados empleados del edificio y personal de seguridad. El simulacro se desarrolló dentro del marco de lo previsto. Se inició a las 8:15 y finalizó poco después de las 8:40. Sin embargo, el protocolo tuvo un solo problema: la respuesta del servicio telefónico de emergencias.

Sin embargo, ayer confirmaron a InformateSalta que el 9-1-1 no recibió ningún llamado por ese simulacro en el norte de la provincia.

Fue el secretario de Seguridad, Jorge Ovejero quien informó que se realizaron todos los chequeos correspondientes en los sistemas del 9-1-1, y los reportes determinaron que no ingresó ningún llamado por el simulacro de Orán. Ante la información obtenida se dará intervención a la Justicia para que investigue el caso.

La verdad del caso

El viernes pasado empleados del Poder Judicial de Oran realizaron un simulacro de emergencias en el edificio de Tribunales, del que participó la Policía, distintos organismos de seguridad, incluido el Centro de Videovigilancia. Durante el evento la persona encargada de llamar al Sistema de Emergencias 9-1-1, asegura haberlo hecho 11 veces sin obtener respuestas.



Ante la denuncia pública hecha por los organizadores, el secretario de Seguridad de Salta, Jorge Ovejero informó que por la gravedad del reclamo se hicieron todas las averiguaciones correspondientes con los analistas del sistema 9-1-1, chequeando cada una de las llamadas de ese día, específicamente en el horario del simulacro, y se confirmó que no hay registros del ingreso de llamados realizados por el simulacro, ni del número telefónico del que se habrían comunicado, ni de otras líneas.



Ovejero indicó que en ese horario ingresaron 13 pedidos de asistencia por otros incidentes, que no guardaban relación con el simulacro, por lo que se comprobó que no hubo fallas técnicas del sistema en esa fecha.



En este sentido el funcionario anticipó que el Ministerio de Seguridad hará una presentación en la Judicial para que se investigue el caso, y se determinen si efectivamente las llamadas existieron o hubo algún error.



Cabe destacar que el evento se llevó con normalidad, con la participación activa de la Policía de salta y otros organismos de seguridad.