En 2018 la matrícula de colegios privados subirá hasta un 40%

En un informe de El Tribuno, se conoció la denuncia de Ivanna quién de 2.500 pesos tendrá que pasar a abonar 3.500 por la matrícula del próximo año, y la cuota, al parecer, también se ubicaría en ese valor. Aún no sabe cómo va a afrontar este gasto que la descoloca económicamente debido a que esperaba que el colegio aumente los aranceles, pero no tanto.

"Es un incremento del 40%, mucho más que la inflación que tuvimos este año. La verdad, siempre apoyamos al colegio, nos encanta la pedagogía y vamos a seguir apostando por él, pero ellos tienen que entender también que es un aumento muy brusco para nosotros", planteó Ivanna, en referencia a un establecimiento educativo ubicado en inmediaciones de la calle Coronel Suárez al 300.

Para 2018, los colegios privados de la provincia ya están cobrando una matrícula con un 25% y hasta un 40% más cara que este año, y se estima que la suba en las cuotas mensuales rondarían entre el 22 y 25%. Los porcentajes fueron barajados por el presidente del Consejo Provincial de Educación Católica (Coprodec), Roberto Suaina, quien afirmó que "las subas no vienen de la mano de la inflación sino de la realidad de cada institución".

De acuerdo a Suaina, hay algunos colegios que comunicaron incrementos mínimos porque su realidad así lo indica, en cambio, otros lo realizan en base a diversos gastos, como refacciones, trámites, etcétera.







Para Adriana, la incertidumbre es tremenda. La madre debe reservar el asiento de su pequeña hija hasta este mes abonando el mismo valor de la inscripción 2017 (2.950 pesos) con la condición de que después debe pagar la diferencia del arancel actualizado. Es decir, no cuenta con la información completa para poder decidir si continúa o no mandando a la niña al mismo colegio. "Te exigen que pagues la reserva sin decirte realmente cuánto va a aumentar. Eso es publicidad engañosa porque después si te llevás una gran sorpresa con el aumento, no te devuelven el dinero", se quejó la mujer sobre la modalidad que emplea una institución de Caseros casi 25 de Mayo.

Al respecto, la secretaria de Defensa del Consumidor de la Provincia, Carina Iradi, señaló que "si ellos ya están haciendo el pedido de reserva para el año que viene tienen la obligación de informarle al consumidor cuánto le va a salir la matrícula y la cuota".







La funcionaria agregó que "en el último tiempo hubo un incremento notorio entre lo que se pagaba el año anterior y lo que se pasa a pagar para el año siguiente. La información no dada a tiempo (o a medias) coloca a los consumidores en situación de vulnerabilidad".

Según Suaina, los colegios privados tienen plazo hasta el último día hábil de cada año para informar los incrementos de aranceles. Lo cierto es que en muchos casos los padres directamente no tienen hasta ese día la posibilidad de pagar la matriculación de sus hijos, o la terminan pagando con intereses.

Roberto Suaina admitió que a esta altura del año es riesgoso informar de forma certera sobre un incremento, y sopesó que por lo menos los colegios que integran el Coprodec “le arrojan una tentativa a los padres” sobre los posibles porcentajes de suba.

Sin embargo, el titular del Coprodec aclaró que “por lo general se inscribe en este tiempo a los ingresantes, los que ya están en la rutina de la institución se los espera hasta febrero del año siguiente, y hasta el 30 de diciembre ya saben los nuevos valores”.