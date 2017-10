Una familia con 4 niños quedó en la calle tras ser desalojada

Una familia de barrio 20 de febrero, fue desalojada en las últimas horas por los propietarios del inmueble que alquilaban y debieron pasar la noche en la calle. El hecho se registró anoche en calle Ameghino al 1800 en donde un matrimonio, relató a DNI que fueron echados después de haber vivido en el lugar durante cinco años.

Según testimonios, el terreno era utilizado como aguantadero para jóvenes del lugar que se juntaban allí para consumir drogas y alcohol, entre otras cosas. También se supo que los dueños del inmueble, serían de nacionalidad boliviana y estarían apoderados de varias viviendas y comercios de la zona.

“Me siento usado. Mientras me alquilaban a mí, ellos hicieron la posesión veinteñal. Llegaron ayer y rompieron todo lo que habíamos levantado en estos años. No les importó porque no lo necesitan” contó entre lágrimas José Santillán, el padre de familia que anoche, junto a su pareja Griselda Orellana y sus cuatro hijos menores de edad (11, 9, 6 y 2 años), pasaron la fría madrugada de este martes a la intemperie.

La familia, contó a DNI que fueron ‘alentados’ por algunas personas a usurpar un terreno para poder obtener una solución, algo a lo que ellos no accedieron. Llevan ocho años inscriptos en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) sin suerte a la hora de acceder a una casa.