Caso Reynoso: "La audiencia debate se va desmoronando"

Federico Magno, defensor de Raúl Reynoso dijo que los testigos hasta ahora no dijeron nada que se pueda comprobar y que se basan en supuestos y comentarios. La declaración de Iban Cabezas fue vehemente.

Magno, en diálogo con FM Aries, se refirió a las declaraciones de Cabezas durante las audiencias debates que se llevan adelante “fue vehemente, con tono amenazante y violento. Es una declaración vacía totalmente de contenido, deja demostrado la carencia de pruebas”.

Esto en relación a lo dicho por el testigo de que “su hermana pagó a supuesto intermediarios la suma de $100 mil, lo cual no está acreditado en el expediente y lo que no está en el expediente no existe” remarcó que tanto el Fiscal como el Juez ya tuvieron la posibilidad de ofrecerla como testigo.

“Tuvieron la posibilidad desde la Fiscalía en etapa de instrucción y como así también el Juez en aquella oportunidad de llamar a la hermana de Cabezas, ofrecerla como testigo y que ratifique los dichos de su hermano”

Puntualizó que los testimonios de los testigos, vedettes o estrellas, de la parte de la acusación, que han sido parte gravitante de la auto elevación a juicio como así también el requerimiento a los señores fiscales de instrucción para que se esté llevando a cabo esta audiencia debate como ves, se va desmoronando de a poco y a medida que van avanzando las audiencias.







Para el letrado, Cabezas tuvo profundas contradicciones respecto a los montos que debían pagar al Juez Reynoso “ en un primer momento eran 15 millones de pesos, después 3 millones y se termina arreglando por 600 mil. Cuáles serían las contradicciones, su hermana supuestamente pagó 100 mil y que después Carioca Aquino pagó 500 mil, es un sin sentido, carente en todo sustento”.

Otro punto contradictorio fue que Meneces y Matones pagaron 600 mil cada uno, pero al al consultarle cómo lo sabe y dijo “me contaron unos parientes de estos” le preguntaron los nombres de estas personas y tampoco lo sabe o lo recuerda, es decir no sucedió , no pasó nunca.

“Estamos en una serie de supuestos y de posibilidades y probabilidades que en definitiva quedan en nada, a medio camino como sucedió con el testimonio del doctor Leiva.

Un patrimonio sin modificaciones

El abogado defensor dijo que Raúl Reynoso no ha modificado su patrimonio en 20 años “sigue teniendo las mimsas propiedades, los mismos departamentos. Ha vivido de su sueldo. No lo digo yo, están los informes de la AFIP, Procelac, UIF y la PROCULAP. No pudieron acreditar o decir que hubo un desmanejo o que Reynoso haya recibido dinero espurio”.

Concluyó diciendo que confía en la imparcialidad del Fiscal Amat y espera llegar a una sentencia absolutoria para el doctor Reynoso.