Tecno: ¿Me bloquearon en WhatsApp? ¡Averigualo!

Pero, ¿cómo puedo saber si fui bloqueado? Puede que que añadiste a un contacto, pero por alguna razón, ya no podés comunicarte con él, como si no diera señales de vida. Entonces, ¿cómo puedo averiguar si mis mensajes ya no serán recibidos por esa persona? Es es el tema de la columna Tecno de todos los martes.

Foto de perfil: Esta puede ser la primera y más directa señal de alerta. Si antes podías ver su foto de perfil y, de pronto, ésta ya no aparece, o si la ausencia de la foto es por un largo periodo de tiempo, puede ser que te hayan bloqueado. Otra técnica es agregar un mismo contacto en un segundo número de celular: averiguarás que te bloquearon si en tu propio dispositivo la foto no aparece, pero en el otro, sí está vigente.

Hora de actualización: Si bien en la configuración de la mensajería se puede usar la opción de ocultar la última hora de actividad, este factor también ayuda a averiguar el bloqueo. Si no aparecen datos de sesión, entonces podés preocuparte.

Tildes: ¡Las benditas tildes! Si al mandar un mensaje, ves que este no marca la doble tilde común, y la situación permanece por un largo tiempo, quiere decir que te bloquearon.

Grupos: Esta es una técnica útil que pocos conocen. Si tenés la duda de que un contacto te bloqueó, intentá agregarlo a un grupo de WhatsApp. Si al intentarlo te aparece un mensaje informando “Error”, entonces te han bloqueado.