De todos los días. La esquina de calles Vicente López y Aniceto Latorre fue testigo de nuevo siniestro vial entre una motocicleta y un automóvil Fiat Palio, color blanco. Al parecer, la conductora del vehículo no respetó la prioridad de paso.

Luego del impacto, el conductor de la moto indicó a Canal 11 que circulaba por calle Vicente López, y al llegar a la esquina todos los autos frenaron para que pasara, salvo el de la dueña del Palio, quien aceleró provocando el incidente.

“No logré esquivarla y como no frenó me chocó de adelante, se sube al cordón y yo paso para el otro lado,” dijo el dueño del vehículo de menor rodado que quedó totalmente destruido luego del impacto.

La pregunta que nos hacemos todos, los conductores ¿respetan la prioridad de paso? Y si lo hicieran ¿sería posible evitar más accidentes?