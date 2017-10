El estremecedor pedido de auxilio de una mujer golpeada

Se trata de una joven que realizó un posteo en su cuenta de Facebook, en donde contó que sufrió violencia de género, por su ex pareja Catriel Rossi.

La mujer se llama Sofía Luna y necesita que la sociedad condene a su agresor, compartiendo su publicación.

“Buenas noches amigos de la virtualidad. En ésta ocasión necesito su atención para visibilizar una situación que viví hace un tiempo atrás. Hoy varios meses después me animo y me siento entera para poder vomitarlo. Como sabrán la justicia ordinaria no me ayudará, ya que han pasado tiempo de ésta vivencia, asique los necesito para que me ayuden a compartir ésta publicación y lograr, así, una condena social para Catriel Rossi - He sufrido violencia física y psicológica por parte de éste ser. Lejos de hacerlo público por "venganza", lo hago público para terminar mi proceso de sanación y para que a ninguna mujer le pase lo mismo. Entrar al posteo:

