Oktoberfest: El legendario festival alemán de cerveza se traslada a Salta

Con motivo del décimo aniversario del Centro Cultural Alemán - Europeo, Kulturzentrum organizó con ayuda de A.Ce.S una edición del Oktoberfest, la fiesta alemana de la cerveza que constituye uno de los eventos más convocantes a nivel mundial.

Este tipo de festival se replica en diferentes lugares del mundo, pese a ser originaria de Munich. Año a año nuevos puntos en el mapa se suman a esta tentadora propuesta, con cervezas artesanales, comidas típicas y demás atractivos. En Salta, el Kulturzentrum varios años realizándola, pero siempre a pequeña escala. Sin embargo, este año será diferente.

Por primera vez, el evento toma magnitud en Salta, abriéndose a todo el público salteño. Desde el Kulturzentrum, junto la agrupación A.Ce.S unieron fuerzas con el Portal de Salta y gastronómicos de la ciudad para lograr un éxito. A su vez, el evento contará con ornamentación típica, música y bailes auténticos.

Cervezas artesanales salteñas: las estrellas del evento

Es una tendencia: cada vez más personas se aventuran en el mundo de la producción de cervezas artesanales. Diferentes lugares del mundo llevan una amplia trayectoria confinando sabores y ofreciendo una carta de bebidas diferentes a las que salen de fábrica.

En nuestra provincia la actividad va en crecimiento y una prueba de ello es la creación de A.Ce.S, la Asociación de Cerveceros Salta. La misma nuclea a 12 productores que serán los encargados de llenar las pintas este próximo sábado a metros del Corredor Balcarce.

“Desde A.Ce.S venimos organizando varios eventos”, nos precisa Iván, recordando las ediciones de la Fiesta de la Pizza y la Cerveza Artesanal realizada en Vaqueros en dos oportunidades, como así también ediciones realizadas en La Merced. Todas ellas con un rotundo éxito. A partir de los encuentros, los productores comenzaron a organizarse: “Empezamos a juntarnos y ayudarnos para comprar insumos y apoyarnos en la producción. Así se conformó A.Ce.S”.

El acompañamiento de la gente en los eventos que organizaron, los impulsaron a continuar con la producción, llegando así a ser protagonistas del evento que organiza el Kulturzentrum. Así como pudo precisarnos Iván, habrá 12 productores salteños, con diferentes variedades de cerveza: “Hay estilos que se repiten, otros que no. Al ser productos artesanales, cada stand tiene una oferta diferente: no hay dos iguales. Será una oportunidad para ver muchísimos estilos de cerveza.”

Para esta oportunidad los precios serán los mismos que se manejaron en las ediciones anteriores donde participó A.Ce.S: $60 por pinta, o 2 pintas por $100. En tanto el pote de 300 ml costará $40, habiendo promociones de 3x100. El desfile de bebidas acompañará a las distintas comidas típicas alemanas en un ambiente donde los colores, sabores y aromas que nos trasladarán al viejo continente.

Será este sábado 7 de octubre, a partir del mediodía y hasta la medianoche en Ameghino y Balcarce.