Godoy: “Persistimos en nuestra idea de reconciliarnos con la gente”

Un poco más de dos semanas restan para que los capitalinos vuelvan a las urnas a elegir diputados nacionales, provincial y concejales. Manuel Santiago Godoy será uno de los candidatos que la gente encontrará en la máquina de voto electrónico. El actual diputado provincial y presidente de la Cámara busca la reelección y aseguró que se trata de una campaña “tranquila”.

“Todo el equipo del Partido Justicialista persistimos en nuestra idea de reconciliarnos con la gente, con los adherentes al PJ que son muchos más de lo que nosotros habíamos pensado y obviamente estaban enojados por culpa nuestra” indicó al evaluar el desarrollo de la actual campaña.

Sin embargo, Godoy aseguró que el espacio que representa tiene un proyecto político para el futuro del país y la provincia. “Nos da mucha fuerza para salir a recorrer las calles de la ciudad con todos los candidatos y con el gobernador”.

112 leyes son la que Manuel Santiago Godoy ha impulsado en la Cámara de Diputados y es su respuesta ante las críticas sobre su nueva postulación a legislador provincial. “Me parece muy bien que me critiquen porque me obliga a realizar una rendición de cuentas. Cuento sobre las 112 leyes que están vigentes en Salta, las trabajamos y compartimos para abarcar todos los sectores desde el transporte de SAETA, violencia de género, fertilización asistida, cannabis medicinal….”

Ya hablando de la campaña electoral y ante la consulta sobre su sensación acerca del video del intendente Gustavo Saénz con dirigentes barriales, indicó: “Es un video disvalioso, una cosa muy fea. Pero tiene de valorable que cuando aparecen los funcionarios y dicen eso, los dirigentes, la gente del barrio le dice - no vamos a trabajar - y hay que tener la fortaleza espiritual de la gente humilde del barrio”.

Así destacó la entereza de los dirigentes barriales, que para su entender, le dicen ´no´ a la dádiva o a cualquier apriete.

Por último, reiteró su posición de trabajar en los próximos dos años para la candidatura presidencial del gobernador Juan Manuel Urtubey. “Yo creo que acá del Norte la única persona con capacidad con una mirada profunda y federal de los problemas de la Argentina”.