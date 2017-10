Monitorean la manga de langostas que atemoriza a vecinos de Orán

La aparición de una manga de langostas en Oran alertó no solo a productores sino también a los vecinos causando temor. El secretario de Asuntos Agrarios Flavio Aguilera, contó a InformateSalta que están monitoreando el movimiento de los insectos para fumigarlos cuando se asienten para reproducirse.

“Venimos trabajando desde principios de año, que es cuando se vieron las primeras manifestaciones de langostas que se estima estaban en el sur de Bolivia y Paraguay y ya se movilizaron hacia nuestro país. Lo que se está haciendo ahora es monitorear sus movimientos”, explicó.

“En algunos lugares se está haciendo una fumigación aérea, pero esto no puede hacerse en todos lados porque requiere que estas mangas se asienten o encontrar el momento preciso para sobrevolarlas. Por eso buscamos conocer a dónde se trasladarán para su reproducción porque la hacen en el suelo”, añadió.

Aguilera dijo que la manga de langostas buscará el lugar óptimo para depositar sus huevos, lo hacen realizando agujeros en la tierra y cada una “pone entre 200 y 250 huevos por postura, una langosta adulta puede llegar a realizar hasta cuatro posturas por eso se multiplican por millones”.

Allí será el momento de realizar la fumigación para buscar darle fin a la plaga que no causa daño en los adultos pero sí se come los cultivos. “Es importante aclarar que no transmiten ninguna enfermedad y tampoco atacan a las personas. Sí es impresionante verlas volando y cuando se asientan, también lo que puede llegar a devorar. Hay cultivos afectados. Hoy se están hospedando en zonas de monte, en arboledas”, destacó.



Firma de convenio

Para realizar un trabajo articulado, el 12 de octubre los representantes Senasa de varias provincias y también de Bolivia y Paraguay firmarán en Salta un convenio de cooperación para buscar una solución.

Al respecto Aguilera señaló que “todos pueden ayudar bajando la aplicación Alera Senasa desde el celular. Al entrar deben apretar el dibujo de la langosta que permite filmar o sacar fotos, y eso genera una alerta, una denuncia de georeferencia para seguir con el monitoreo”.