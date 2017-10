Logró perder 158 kilos, se puso una malla y se burlaron de ella

Jacqueline Adan trabajó mucho para perder de peso.Llegó a pesar 226 kilos y aún está recuperándose de algunas cirugías.



La joven de San Mateo, California, explicó que ha tenido sobrepeso la mayor parte de su vida e intentó hacer dieta y llevar una vida sana muchas veces, pero no fue hasta que cumplió 25 años cuando reaccionó y se dio cuenta de que tenía que cambiar.



Así que se puso en manos de expertos y se marcó como objetivo perder 130 kilos. Hoy tiene 158 kilos menos y sigue haciendo ejercicios de cardio cuatro a cinco veces a la semana y manteniendo una dieta sana.



No obstante, tiene mucha piel sobrante -aunque se operó varias veces para eliminarla.



Cuando logró bajar de peso, Adan decidió irse de vacaciones a México pero se llevó una desagradable sorpresa.



La joven se puso una malla para disfrutar de la pileta del hotel donde se estaba hospedado y una pareja comenzó a señalarla y reírse de ella. Adan se armó de valor y no renunció a su momento pese a las burlas.



"Para ser honesta, sí me molestó. ¡Pero no iba a dejar que la actitud de esas personas me afectara!”, contó la joven al sitio web HeidiPowell.net





Era la primera vez que tras perder tanto peso Adan se quedaba en traje de baño y quiso además compartirlo en las redes sociales. “Estaba nerviosa ante el reto de bañarme o caminar por la playa” contó la joven de 30 años.





"Todavía tengo un montón de piel suelta, y eso hace que la gente se burle. Para ser honesta, sí me molestó. ¡Pero no iba a dejar que eso opaque mi alegría!”.