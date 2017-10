ATSA acompañó el reclamo por falta de pago de los trabajadores del IMAC

Empleados del Instituto Médico de Alta Complejidad reclamaron ante ATSA la falta de pago de sueldos, medio aguinaldo y horas extras. "No es justa la situación que estamos atravesando, la patronal no nos brinda las soluciones que necesitamos. Ellos se comprometieron a regularizar la situación, pero a la fecha no han cumplido" declaró Valeria Taboa, delegada de ATSA.

Además, Taboa indicó: "El IMAC es una empresa en crecimiento y celebramos que esto sea así, pero nunca vamos a permitir que ese crecimiento sea en desmedro del trabajador. El trabajador no debe financiar el crecimiento de la empresa, nosotros estamos para prestar un excelente servicio para que el paciente nos elija y así la clínica crezca."

ATSA reiteró el acompañamiento a los trabajadores, por lo que, Abel Zapana acotó: “Los trabajadores tienen el respaldo absoluto de nuestro secretario general Eduardo Abel Ramos y esta comisión directiva, como lo viene haciendo en todas las clínicas, apoya el reclamo y la postura de los trabajadores. El sector privado se encuentra en una situación muy crítica y los trabajadores debemos estar unidos.”