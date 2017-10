David: “Andrés Zottos es la alternativa para poder trabajar por Salta”

El diputado nacional Javier David y dirigente de Unidad y Renovación llamó a los salteños votar a un dirigente que los represente y no a delegados de funcionarios de Buenos Aires.

El diputado nacional y dirigente del Frente Salteño, Javier David, se refirió a la campaña electoral que, si bien no lo tiene como protagonista, participa activamente junto a los candidatos del Frente Unidad y Renovación. "Los que estamos en política la campaña no pasa desapercibida, por más que no sea candidato. Lo que pasa es que Salta se juega mucho en esta elección", indicó a FM Omega.

Según señaló: "llevamos dos años de un gobierno nacional que, en muchos casos, prefirió la discusión con los que se fueron que encarar las cosas que necesitamos en la Argentina. En las PASO quedó claro que la gran mayoría de los salteños no queremos entrar en esa discusión, queremos mirar el futuro para resolver los temas pendientes, fundamentalmente en el norte del país".

En ese sentido, el legislador nacional consideró que el 22 de octubre, día de la elección general, "los salteños deben pensar que van a votar a alguien que represente a la provincia o votan a un delegado de Macri o de Cristina. Y nosotros estamos cansados de delegados, porque terminan siendo empleados de los intereses de alguien de Buenos Aires y eso nunca fue bueno ni para Salta ni para el interior. Necesitamos tener mayor presencia posible en el Congreso para que todas las obras inconclusas puedan avanzar. Andrés Zottos es la alternativa para poder trabajar sobre eso".