Javier David: "Hay que dejar de votar a delegados de Macri o de Cristina"

El diputado nacional y dirigente del Frente Salteño, Javier David, llamó a votar a dirigentes que representen a los salteños y no a delegados de dirigentes de Buenos Aires. Si bien no es protagonista en las elecciones, participa activamente junto a los candidatos del Frente Unidad y Renovación.

"Los que estamos en política la campaña no pasa desapercibida, por más que no sea candidato. Lo que pasa es que Salta se juega mucho en esta elección", indicó, en diálogo con El Organigrama, programa que se emite por FM Omega.

Según señaló el diputado nacional, "llevamos dos años de un gobierno nacional que, en muchos casos, prefirió la discusión con los que se fueron que encarar las cosas que necesitamos en la Argentina. En las PASO quedó claro que la gran mayoría de los salteños no queremos entrar en esa discusión, queremos mirar el futuro para resolver los temas pendientes, fundamentalmente en el norte del país".

En ese sentido Javier David sostuvo: "Nuestro apoyo a Andrés Zottos tiene que ver con que no va a ir a Buenos Aires a defender a un presidente o a una expresidenta. Va a ir a defender a los salteños, a gestionar obras, a buscar financiamiento y muchas cosas que todavía nos hacen falta".





Y añadió: "Hay una generación de políticos que tenemos claro que el país está como está porque muchos legisladores prefirieron seguir al presidente de turno en vez de defender su territorio y su provincia para que sea un poco más equilibrado. Hay que defender a los salteños y al norte argentino, este es el momento".

Para David, "se está formando en el Congreso un grupo de legisladores para sentarnos con el Gobierno para decirle qué es lo que necesitamos en Salta, decir las cosas que se están haciendo mal, lo que se prometió y no se cumplió para que el norte tenga una oportunidad. El norte argentino es el que peores indicadores tiene y en el Gobierno lo saben. Necesitamos una inversión diferenciada, sostenida en el tiempo, para que nos permita hablar de desarrollo. Lo que se viene en Argentina es dejar de hablar tanto de cómo hacemos para distribuir fondos nacionales para hablar como hacemos para desarrollar, industrializar, generar empleos".

En este escenario, David consideró que el 22 de octubre, día de la elección general, "los salteños deben pensar que van a votar a alguien que represente a la provincia. Estamos cansados de delegados, porque terminan siendo empleados de los intereses de alguien de Buenos Aires y eso nunca fue bueno ni para Salta ni para el interior. Necesitamos tener mayor presencia posible en el Congreso para que todas las obras inconclusas puedan avanzar. Andrés Zottos es la alternativa para poder trabajar sobre eso".

Por último, se refirió a las acusaciones de "campaña sucia" que denunció el intendente Gustavo Sáenz, tras difundirse un video en el que se lo ve con vecinos negociando compromisos de votos y difusión partidaria a cambio de bolsones de alimentos. Al respecto, dijo que "me parece horrible que un intendente esté en un barrio exigiendo a gente que no tiene comida vote por tal partido. Son prácticas que hay que dejar de lado. Nosotros hicimos una muy buena elección en las PASO en la Capital que puso en jaque al Gobierno nacional dentro de la provincia y ahora van a tratar de revertir ese resultado. Por eso necesitamos más que nunca el apoyo de los salteños para poder mantener ese rumbo y no dejar que desde afuera, con algunos cómplices de Salta, traten de imponernos un Gobierno que, hasta ahora, hizo muy poco en el interior del país", finalizó.