Roque Rueda: “Estamos para hacer contrapeso al fenomenal poder del peronismo en Salta”

De cara a las elecciones del 22 de octubre, los candidatos de las distintas fuerzas políticas multiplican sus esfuerzos para hacer llegar sus propuestas a los electores. Desde la Unión Cívica Radical, el candidato a senador provincial Roque Rueda, dialogó en InformateSalta sobre la campaña que llevan adelante.

En cuanto a algunos de los temas que más preocupan actualmente a la población, como la inseguridad y la violencia de género, Rueda señaló que es necesario: “Fortalecer el trabajo de la Policía, capacitarla y darle más recursos. Atacar cuestiones que repercuten en la inseguridad, cuestiones como iluminación de barrios, limpieza de lugares con malezas, educación, combatir las adicciones a las drogas y el alcohol. Estas son cuestiones que inciden en la inseguridad”.

En éste sentido, el candidato destacó que la violencia de género está presente en todas las agendas: “Se deben mejorar los protocolos de actuación para detectar desde el momento de la denuncia, determinar con mayor grado de atención cuáles son las denuncias que implican riesgo de vida”.

La falta de empleo también es una de las principales problemáticas en nuestro país. Sobre éste tema, Rueda indicó que “el empleo genuino es el que da la actividad privada. En los últimos años en la provincia tuvimos un enorme incremento del empleo público vinculado a la política de una manera que no se sostiene, en una política que no tiene una suficiente generación de riquezas. El Estado no puede ser un proveedor de empleo porque no es un generador de riquezas, es un distribuidor de riquezas”.

El candidato consideró que hay que “fortalecer las posibilidades de la iniciativa privada. En la provincia, el porcentaje de aporte de las Pymes a la economía genuina es superior a la media nacional. La mayor cantidad de producción de empleo está en las Pymes”.

Sobre los aportes de la UCR a la política nacional, el candidato a senador señaló: “Pusimos la piedra inicial para recuperar un espacio de centro que cree en las instituciones de la República, ni extremadamente tirado a la izquierda ni extremadamente hacia la derecha, que pueda hacer contrapeso al fenomenal poder del peronismo en Salta. Un contrapeso político al justicialismo para que haya verdadero debate, controles y opciones al momento de votar. No podemos estar obligados en todas las elecciones a dirimir una interna del Partido Justicialista”.