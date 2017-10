Grande se defendió y volvió a apuntar contra Juan Carlos Romero

Martín Grande: "Hoy salí en El Tribuno, después de tanto tiempo…

Soledad Olarte: Ah, mire usted.

Martín Grande: Pero salgo en El Tribuno como acusado. En la página política, dice: “Prohíben spot de Martin Grande, por uso indebido de fondos electorales”. Que bandido Martín Grande. Primero, el spot no es mío, hay que aclarar, es un spot de campaña, de Guillermo Durand Cornejo. Y cuál es el delito de Guillermo Durand Cornejo.

Olarte: ¿Cuál?

Grande: Dice: “Guillermo Durand Cornejo, Senador por Capital, Gustavo Sáenz, Intendente, Martín Grande, Diputado Nacional”. Entonces están tan, pero tan quisquillosos los muchachos del peronismo, que dijeron: “Ah, no, eso se paga con plata provincial y no puede salir ahí Martin Grande”. y El Tribuno publica: “Martín Grande acusado”. Ah, qué grande. Miren muchachos, tanto a la gente de Unidad y Renovación, que están tan nerviosos, como a los de El Tribuno, que titulan esta clase de cosas, yo no sé cuál va a ser el resultado de elección, pero ya está cerquita. Ya está cerquita, ya está llegando. Y cuando llegue, vamos a charlar, ¿no es cierto? me parece que es lógico. Bueno, es la única nota que ha hecho El Tribuno de mí, “Martín Grande acusado”…

Olarte: Y sale en la portada.

Grande: Claro, sí, sí.

Olarte: También en la portada.

Grande: Sale la portada “Martín Grande acusado”. El único acusado acá es el dueño de El Tribuno viejo y tiene 8 causas penales. No está acusado de utilizar la plata para un spot publicitario. 8 causas penales, planchadas y muertas, desde que se abrazó con Urtubey, queda claro, ¿no es cierto?