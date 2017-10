“El tránsito no es una prioridad para la Municipalidad”

El Subsecretario de Tránsito de la Municipalidad, Juan Carlos Garrido, y el Director General de Coordinación, Miguel Ángel Sosa, estaban invitados a participar de una reunión con concejales de la Comisión de Tránsito para analizar y debatir las acciones que están llevando adelante para disminuir la cantidad de accidentes viales. Sin embargo el encuentro no pudo llevarse a cabo en la mañana de hoy.

El concejal Gustavo Serralta se sumó a las críticas que ya viene sumando la Municipalidad por la falta de políticas concretas para prevenir y controlar el tránsito, de manera de evitar siniestros que atenten con la vida de los salteños.

“Se incrementaron los índices de siniestralidad pero disminuyeron los controles. La Policía Vial presentó los puntos críticos de siniestralidad y queríamos conocer en qué se había avanzado desde la Municipalidad para dar respuestas a la problemática”, dijo el Concejal a InformateSalta.











El edil sostuvo que no se ven avances. “No vemos que la municipalidad esté aplicando recursos para tránsito. Yo lo plantee desde el momento que asumí y vi que a la secretaría de Tránsito se le bajaba la categoría a subsecretaría”.

En este sentido, Serralta señaló que al no destinarse recursos no se realizan obras ni se compran herramientas fundamentales como los alcoholímetros. Además destacó la importancia de que se retome el acuerdo con la Policía Vial para efectuar controles en la calles.

“Estamos totalmente abandonados y a merced de cualquier persona maneje alcoholizado y no hay ningún tipo de control. Nadie nos sabe decir cuáles son los últimos puntos que faltan para la firma del convenio. No podemos ser rehenes, están en juego las vidas de las personas, hay familias que quedan desarmadas, personas que quedan con discapacidades para toda la vida”, manifestó.





El concejal opinión que la problemática del tránsito y el crecimiento en los índices de mortalidad por accidentes viales no son una prioridad de la Municipalidad. “Es un despropósito que una municipalidad que tiene recursos como nunca en la historia no pueda dar respuestas a la problemática y salvar vidas. El tránsito no es una prioridad, no pueden comprar alcoholímetros, le dan prioridad a obras en el microcentro cuando no son tan indispensables como los problemas del tránsito”, dijo.