El presupuesto 2018 no contempla la nueva traza 9/34 y reduce fondos para viviendas

La Cámara de Diputados de la Nación comenzó a darle tratamiento al proyecto que contempla el presupuesto 2018, y los legisladores salteños se dieron con la novedad de que se trata de una iniciativa desfavorable para la provincia. “Nos es el presupuesto nacional que esperábamos para Salta. Para poder ser votado necesita muchas modificaciones y vamos a trabajar para hacerlas”, dijo Pablo Kosiner en los estudios de InformateSalta.

Resulta que el proyecto disminuye las partidas destinadas al programa Hábitat, para obras de saneamiento, lo que se recibía para la construcción de viviendas y también el hecho de que no se plantean obras viales nuevas.

Otro de los puntos que sorprendió fue que no está presupuestada “la autopista que fue prometida por el presidente Macri”, hablando de la nueva traza de las rutas 9/34. “Planteamos esa carencia y nos dijeron que nosotros no computamos la participación privada de las inversiones; pero no podemos hacerlo si esto estaba planteado con fondos de la obra pública”, sostuvo el legislador.





Ante la novedad aseguró que “no hubo un sinceramiento de las autoridades nacionales”, ya que los pobladores de Metán, Güemes y Rosario de la Frontera ya se encuentran debatiendo la nueva traza, e inclusive manifestaron sus inquietudes. También fue Vialidad Nacional quien presentó el proyecto.

“Generaron expectativas y ya se estaba discutiendo, a ellos nunca se les planteó que el financiamiento no existía (por las ciudades afectadas). El problema es que el gobierno no tiene el dinero presupuestado para hacer la autopista, me parece que hubo una falta de respeto a todos los salteños por haber generado una expectativa”, añadió.

Al ver que Salta se encuentra relegada en la planificación económica del 2018 contó que plantearán todas sus inquietudes y modificaciones cuando se trabaje en comisiones.