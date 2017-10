Sonia Escudero apuntó contra Grande y Leavy

La ex senadora nacional aseguró que el candidato de Cambiemos "va a ser un levanta manos que apoyará todo lo que quiera el Gobierno Nacional", mientas que el del frente Ciudadano "busca hacer oposición por oposición". Brindó su apoyo a Zottos. Mirá el VIDEO.

De cara a las elecciones del 22 de octubre, Sonia Escudero, candidata a diputada nacional en tercer término por el frente Unidad y Renovación, ante las cámaras de InformateSalta, se comprometió a trabajar una agenda conjunta con Andrés Zottos, a quien felicitó por la excelente elección realizada en las PASO.

Haciendo referencia a la máxima del peronismo que establece que “el que gana conduce y el que pierde acompaña”, Escudero sostuvo que contribuirá a través de proyectos concretos que fueron ejes de su campaña. “Es la regla de juego a la que yo me sometí participando en la interna, Zottos ganó y a mi me toca acompañar, estoy número 3 en la lista, no tengo ninguna posibilidad de ser electa”, dijo.

En ese sentido, reconoció al ex vicegobernador la madurez política de apoyar la lucha contra la corrupción a través de dos proyectos vinculados a la sanción penal a las empresas que sobornan a funcionarios públicos, como así también la extinción del dominio a todos aquellos que no pueden acreditar el origen de los fondos con los que adquirieron determinados bienes.





Además consideró importante luchar contra las desigualdades socioeconómicas y de género. “Quiero que lleve adelante un proyecto mío que es la paridad en los directorios en las empresas”, sostuvo.

Otros de los ejes en que hizo hincapié fue la juventud. “Hay que incluirlos con el trabajo y con el estudio, Andrés (Zottos) se comprometió a llevar adelante el proyecto de empleo joven”, señaló a la vez que manifestó que no se puede permitir ningún intento de privatizar la seguridad social en la Argentina, como así tampoco que la justicia proteja a los ricos y poderosos y avasalle a los pobres.







Por otro lado realizó fuertes críticas a Martín Grande y a Sergio Leavy. “El candidato de Cambiemos va a ser un levanta manos que va a ir a apoyar todo lo que quiera el gobierno nacional y el del frente Ciudadano va a ir a ser oposición franca al gobierno nacional”, sostuvo.

Finalmente, sostuvo que Zottos representa el peronismo no kirchnerista que va a plantear el puente de diálogo que el país necesita. “Estamos apoyando un diálogo maduro en el país y en el Congreso de la Nación para que nos pongamos de acuerdo cuales son esas políticas de Estado para crecer de manera sostenida”, concluyó.