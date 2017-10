Lanzaron en el Concejo Deliberante la Red de Parlamentos Locales

La Organización de las Naciones Unidas anunció en Asamblea de 2015, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan destinado a ejecutar acciones a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, fortaleciendo la paz y el acceso a la justicia.

En ese marco, la consultora Smartly Consulting emprendió el lanzamiento de la Red de Parlamentos Locales, cuyo objetivo principal es empoderar el rol de concejales y parlamentarios como formadores y facilitadores de la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) en la comunidad.

Esta mañana, el Concejo Deliberante capitalino fue anfitrión del evento, y en sus instalaciones se dieron cita ediles de la región y el área metropolitana. Durante el acto de apertura se escucharon palabras alusivas de autoridades e invitados al evento.

Ricardo Villada, titular del cuerpo, manifestó durante su alocución: “Hoy estamos inaugurando un espacio que nos hace sentir orgullosos. Los Concejos son la expresión más cercana a la gente y lograr que los objetivos propuestos se plasmen y se acerquen a través de los parlamentos, jerarquiza nuestra labor”.

Por otra parte, en representación del Ejecutivo Municipal se hizo presente Martín Güemes, secretario de Modernización, quien resaltó: “Este tipo de trabajo no se podría hacer de otra forma que no sea en Red. No tengo registro de otra iniciativa en el mundo que articule a tantos funcionarios con el propósito de materializar los objetivos en acciones concretas. Seguramente va a crecer y transcender las barreras”.

El lanzamiento de la Red inició con la puesta en conocimiento de la Resolución Nº 478 que declara de Interés Municipal el evento. Fue Villada el encargado de entregar una copia de la normativa y Plaqueta Recordatoria a Evangelina Colli, Autora del Proyecto y Asociada de Smartly Consulting. Quien durante su discurso de agradecimiento manifestó: “Agradezco que nos den este marco de calidez y calidad para presentar esta medida innovadora, que busca compensar las acciones positivas que el Ejecutivo local está llevando a cabo”.