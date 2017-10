Roque Rueda: “Sáenz no puede negar su participación en gobiernos anteriores"

El candidato a Senador Provincial por la UCR, Roque Rueda, se refirió a la carrera electoral que se desarrolla en Salta, y aseguró que el Partido Justicialista le tiende una trampa al electorado al presentar a sus candidatos con supuestas enemistades y en listas distintas.

Dijo que esta situación se viene repitiendo desde hace tiempo, y como ejemplo mencionó a los cambios de vereda que realizaron entre otros Pedro Sández, Galíndez, y hasta el intendente Gustavo Sáenz.

Sobre éste manifestó: “Sáenz es un alfil de Isa”, y ni él, ni sus legisladores, hicieron un esfuerzo por investigar las sospechadas maniobras fraudulentas que desarrollo el exindentente en su paso por el sillón de Moldes.

En este sentido pidió a la ciudadanía no dejarse llevar por los engaños de los sectores hegemónicos, y votar a quienes tienen ideas para mejorar, no como el Partido Obrero que se oponen a todo. "Somos la única alternativa de oposición seria no peronista en Salta", dijo.