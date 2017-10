Nunca faltan: aparecieron los memes de Argentina en las Eliminatorias

Tras el empate ante Perú, Argentina quedó sexto en la tabla de las Eliminatorias y, por ahora, está fuera de Rusia 2018.

Ahora la Selección deberá ir a ganar a Ecuador y esperar otros resultados para clasificar al Mundial. La situación es muy complicada y, para algunos fanáticos, casi trágica. Afortunadamente, algunos se toman este escenario con una cuota de humor.

Los mejores memes tras el Argentina - Perú:

Hello @FEFecuador, do you have 5 minutes to talk about a great deal? pic.twitter.com/T1joZ39SBA