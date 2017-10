Tránsito Municipal se defiende de las críticas de concejales y organizaciones sociales

Un nuevo plenario sobre seguridad vial estaba convocado para ayer por concejales del Partido Obrero para conocer en que se avanzó luego de la presentación de los 30 puntos críticos de la ciudad por parte del Departamento de Criminalística de la Policía de Salta. “Nos quedamos sin información, no se quieren exponer, y sospechamos que no tienen ningún plan” expresó Foffani durante la entrevista con InformateSalta.

Sin embargo, ninguna idea se pudo intercambiar porque las autoridades municipales no asistieron a la misma. “A mí nadie me invito a ninguna reunión ni me notificaron. A mí no me llego nada, tienen mi teléfono, correo saben dónde trabajo y nadie me mando nada…” aseguró por su parte el Director de Tránsito, Miguel Ángel Sosa a nuestro medio, desconociendo el porqué de la ausencia de su superior el Subsecretario de Tránsito Municipal, Juan Carlos Garrido.

De esta manera, entre idas y vueltas, la cuestión de la seguridad vial en Capital continúa siendo un problema. Los siniestros viales se siguen sucediendo y a pesar de los esfuerzos que Tránsito Municipal asegura que realiza admiten que no es suficiente. “Estamos haciendo a la mañana temprano campañas en el cruce de la rotonda y zona de av. Bolivia, Av. Sarmiento, control de velocidad en av. Paraguay. Hacemos control de circulación sobre carriles de av. Chile, uso del casco, control de motociclistas en ruta 26, Educación Vial hace controles frecuentemente en cruces peatonales. Estamos trabajando, lo que se hace no alcanza, la gente que tenemos no es la suficiente y la población es cada vez mayor” sostuvo Sosa, defendiendo el trabajo del área municipal.









En esta defensa del trabajo que realizan, Sosa dejó en claro que la dependencia hace todo lo que puede con lo que tiene, por lo tanto, el problema radicaría en la falta de mayor inversión. Los fondos de Tránsito dependen directamente de la Secretaría de Hacienda municipal. Este año sólo han recibido, 3 camionetas 0 km, 10 motocicletas y un sistema de cámaras pero con apoyo del gobierno nacional. “No es lo óptimo sigue faltando. Nos falta aumentar el personal pero estamos trabajando” agregó el Director de Tránsito en diálogo con InformateSalta.

Ante la falta de fondos, desde el observatorio “Salvemos Vidas” se propuso que lo recaudado por multas en el Tribunal de Faltas sea destinado en parte o en su totalidad para subsanar las demandas del área de Tránsito. Compromiso que asumió el PO en redactar la iniciativa para ser presentada en el Concejo Deliberante.







Finalmente, a pesar de las críticas, Sosa adelantó que ya se trabaja en la planificación del año que viene. “Para las actividades que tenemos previstas, estamos hablando de hacer campañas intensivas con respecto a los motociclistas para fortalecer el uso del caso, el tema de los peatones, conductores con el tema de alcoholemia, etc. Estamos programando modificación del tránsito pesado y de los ómnibus que son los que ocasionan muchos problemas en el centro. Sumado a otras actividades como mejorar la semaforización…”

¿Tendrán los fondos necesarios para lograr sus objetivos? ¿El Ejecutivo Municipal incluirá una partida más significativa para el 2018?