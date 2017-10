Diputado del PRO dijo que la nueva ruta 9/34 no se hará culpa de metanenses y güemenses

El dirigente del PRO en Salta y diputado provincial Martín de los Ríos, aseguró que las obras por la traza y las mejoras de la Ruta Nacional 9/34, no se realizarán debido a los cruces entre los habitantes del sur de la provincia.

El diputado provincial explicó que “las obras no están en el presupuesto por no entendernos entre los salteños”, en referencia a los cruces que hubo por la nueva traza y el constante reclamos de los habitantes tanto de General Güemes como Metán, quienes expresaron su negativa a las obras que consideran perjudicarían las economías regionales.

De los Ríos, aseguró que no se incluye en el presupuesto ninguna de las obras debido a que no se logrará cumplir con los plazos de licitación y ejecución de las mismas en el periodo 2018, motivo que llevó a las autoridades nacionales a no incluir ningún trabajo en esa área de la provincia.

Por otro lado, el dirigente del PRO en Salta, le respondió a Sergio Leavy quien lo había cuestionado por las demoras en las obras en viviendas, asegurando que desde el inicio de la gestión de Cambiemos no se habían comenzado a construir nuevas propiedades.

El legislador explicó que las viviendas no se llevan a cabo debido a que muchas de la gestión kirchnerista estaban abandonadas, por lo que debieron tomar la decisión de acabar con ellas y avanzar después en nuevos trabajos.