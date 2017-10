Elección de convencionales: Posadas, ilusionado con cambiar la realidad de San Lorenzo

El analista político integra una de las once listas que competirán por el cargo en las próximas elecciones. “Decidimos trabajar por el municipio porque veíamos que faltan muchas cosas por hacer”, expresó. Mirá el VIDEO.

El próximo 22 de octubre, además de elegir a concejales, diputados y senadores, los vecinos de los municipios de San Lorenzo, La Merced, Santa Victoria Este y Salvador Mazza, elegirán en comicios generales a los convencionales municipales.

Ante la falta de información, Federico Posadas, candidato a convencional por el municipio de San Lorenzo, ante las cámaras de InformateSalta, explicó cuál es la función del convencional. “Lo que hace es crear la carta orgánica municipal, tiene un plazo de 60 días con posibilidad de extenderse por 30 más”, contó.

En el caso puntual de San Lorenzo, adelantó que se presentarán once listas, que competirán por idéntica cantidad de convencionales, que se distribuirán a partir del sistema D’Hont. “Tienen la opción de elegir por lista completa o por categoría, se calcula que para poder aspirar a un lugar hay que sacar al menos mil votos”, señaló.

Con respecto a la lista que encabeza, destacó el acompañamiento de Marina Solís Pizarro, Luis Leopolos, Virginia Villamayor y Héctor Mendilarzu, entre otros. “Somos un grupo de vecinos que nos juntamos y decidimos trabajar por el municipio porque veíamos que faltan muchas cosas por hacer”, sostuvo.

En ese marco, detalló que se calcula que comenzarían a sesionar a partir de marzo. “Va a ser un trabajo intensivo, hay que trabajar en comisiones vinculadas a medioambiente, urbanización, institucional, en San Lorenzo hay dos realidades muy distintas y hay que tenerlas en cuenta para poder legislar”, dijo.

Sobre la dieta, señaló que lo lógico es no ponerse un sueldo más alto de lo que cobra un concejal. “Si salimos electos la dieta no va a superar ese monto y la vamos a compartir con todo el equipo, más allá que no todos salgamos electos”, expresó.

Por último, se refirió a la situación actual del municipio de San Lorenzo. “Creo que hace falta más presencia del Ejecutivo municipal, además hay una situación de confrontación entre el Legislativo y el Ejecutivo que no le sirve a los sanlorenceños, es necesario trabajar juntos”, finalizó.