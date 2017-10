Masajistas acosadas: “Pasa seguido que te preguntan por servicios con final feliz”

Luego que una masajista denunciara a un huésped de un hotel de Cafayate que quería una “atención con final feliz”, desde InformateSalta dialogamos con Verónica Chaile, masajista profesional en estética “Piel Amada", quien confirmó que no es una situación aislada, sino que por el contrario, “pasa muy seguido”.

En ese marco, sostuvo que muchos hombres esperan obtener favores sexuales cuando acuden a darse un masaje. “A veces son respetuosos y otra veces re desubicados, que directamente te preguntan cuanto cobras por el servicio, es súper incómodo, yo como que ya tengo un poquito más de experiencia les aclaro con delicadeza que no me dedico a eso”, señaló.

No obstante, sostuvo que en algunas oportunidades la situación se vuelve insostenible. “Hay gente que te espera, hay veces que si o si tenés que tener un gas pimienta, hacer una denuncia, pero como muchas veces no tenés ni el nombre de las personas, no te toman la denuncia sino una exposición, siempre le pedimos a la policía que circule más seguido, a mi me ha pasado que me han acosado”, contó.

A no confundir

Verónica explicó que una sesión de una hora de un masaje profesional descontracturante ronda entre los 200 y 500 pesos dependiendo el lugar. “Hay mucha gente que no valora su trabajo, creo que por no dar valor a su trabajo pasan este tipo de cosas”, finalizó.