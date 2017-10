Bullrich pidió que la ONU "escuche a todos y no solamente a un grupo que puede tener intereses políticos"

Telam/ La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, pidió que Naciones Unidas tenga en cuenta "la voz de todos" y no sólo la de "un grupo que puede tener intereses políticos", al replicar esta mañana la carta del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas en la que el organismo pidió esclarecer la participación de Gendarmería en la desaparición de Santiago Maldonado.



"Me parece que Naciones Unidas debe tener la voz no solamente de un grupo que puede tener intereses políticos en el caso, sino la voz de todos", consideró Bullrich, consultada sobre el tema en una entrevista a radio Mitre.



La ministra criticó las argumentaciones del comité, y afirmó: "Dicen que la Gendarmería está en la investigación, cosa que no es verdad; dicen que hay una filtración de prensa de parte nuestra, cuando nosotros no tenemos acceso a la causa".



Y también sostuvo que "hay que plantear que, en un caso de esta importancia, el Estado argentino debe tener la posibilidad de acercar toda la información veraz de lo que está sucediendo".