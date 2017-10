Australia venció a Los Pumas en el cierre del Championship

Will Genia, autor del try que le dio ventaja de 25 a 20 a Australia. - Foto: Clarín

Clarín/ Australia fue superior a Los Pumas y los derrotó por 37-20, en la última fecha del Rugby Championship. El resultado está lejos de reflejar la paridad que hubo durante 70 minutos, hasta la salida por amonestación del segunda línea Marcos Kremer. Los argentinos cerraron su participación en el cuadrangular con seis derrotas.

En el arranque de la segunda etapa, un try de Bernard Foley, que él se encargó de convertir, les permitió a los Wallabies recuperar la ventaja sobre Los Pumas, con menos de media hora por delante, pero Santiago González Iglesias también apoyó para empatar con los dos puntos que agregó Nicolás Sánchez. En un ida y vuelta constante, el medio scrum Will Genia quebró la defensa local y aportó el cuatro try de los visitantes (27-20).

Los diferentes porcentajes de efectividad de los pateadores explican el 13-13 parcial en Mendoza, donde se disputa la última fecha del Rugby Championship. Mientras Nicolás Sánchez cerró la etapa con 4/4 en sus ensayos a los postes, Bernard Foley apenas acertó unos de sus cuatro intentos.

Una sucesión de rucks cerca del ingoal australiano concluyó con el try de Matías Alemanno, en la base de uno de los postes. La fácil conversión de Sánchez les permitió a Los Pumas sumar sus primeros tantos (7-8).

Los Wallabies se instalaron en campo argentino para buscar la primera ventaja, pero la defensa argentina logró neutralizar esos intentos tempranos. El tramo inicial del partido fue muy cortado, debido a errores de manejo de los dos lados. Foley, con un penal frente a los palos, marcó el 3-0 para los visitantes.

El scrum volvió a ser un problema para Los Pumas. Antes de la mitad del período inicial ya lo habían sancionado con dos penales en esa formación. Foley desaprovechó una de esas faltas para agregar tres puntos y también desvió la conversión del primer try, apoyado por Marika Koroibete.

Mendoza es una provincia que le trae grandes recuerdos al seleccionado nacional. Aquí, al pie de la cordillera, se consiguió en 2012 un épico empate ante Sudáfrica. Dos años más tarde, el estadio Malvinas Argentinas fue testigo de la primera victoria de Argentina en el Rugby Championship, ante Australia, en un inolvidable 21-17.

El antecedente del primer tiempo disputado el mes pasado ante los Wallabies en Canberra, que terminó con triunfo parcial por 13-10, ayuda a fortalecer esa ilusión. Sin embargo, ese partido mostró dos caras del seleccionado nacional: después de una buena etapa inicial, se derrumbó en el complemento y terminó perdiendo 45-20.