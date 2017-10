Randazzo dice que Cristina Kirchner cree en "un proyecto más personal y familiar que político"

Telam/ El candidato a senador nacional del Frente Justicialista Cumplir Florencio Randazzo sostuvo que la ex presidenta Cristina Kirchner cree en "un proyecto más personal y familiar que en un proyecto político". De todas maneras consideró que votar al oficialismo de Cambiemos "para castigar" a la ex mandataria "es un error" del mismo modo que apoyar a la ex mandataria "pensando que se vota en contra del Gobierno es malo".



"Uno de los grandes problemas que tiene (Cristina Kirchner) es creer que el proyecto es un proyecto más personal y familiar que un proyecto político", consideró Randazzo en una entrevista con Radio Mitre, en la que enumeró a los familiares del matrimonio Kirchner, entre ellos a la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner y al diputado Máximo Kirchner, puestos en lugares políticos clave.



"Cristina no va porque no quiere discutir los errores del pasado y Bullrich (Esteban, el candidato de Cambiemos) aprovecha y no va porque no quiere discutir el presente", dijo en la entrevista acerca del fracaso en organizar un debate público entre candidatos para las elecciones legislativas del 22 de octubre próximo. Además se lamentó de que "el común denominador es la polarización" y consideró que "eso es malo" para el país.