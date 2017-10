Suriani: "El feminismo demoniza a los hombres"

El candidato a diputado provincial del PRO y actual concejal sostuvo en el programa Agenda Abierta de Cablevisión que "el feminismo demoniza a los hombres. ¿Qué somos animalitos nosotros? Fijensé la cantidad de denuncias falsas que hay".



Suriani cree que la solución para los femicidios pasa por otro lado y no por pedir la igualdad entre hombres y mujeres, porque considera que los sexos no son iguales sino complementarios. Sin medias tintas cargó contra los grupos feministas: "Cada vez que este conjunto radicalizado hace una protesta hacen exhibicionismo, pintan las iglesias. No hacen bien".