El “Albo”, obligado a mejorar de cara al clásico

Luego de la victoria ante San Jorge de Tucumán, el flamante DT de Gimnasia y Tiro, Víctor Alfredo “Tano” Riggio, en diálogo con InformateSalta, resaltó la actitud de sus dirigidos para sacar adelante el partido “ante un duro rival que siempre fue difícil”.

Si bien destacó el resultado, reconoció que hay mucho por mejorar. “Estoy conforme por lo que entregaron, destaco el triunfo, más haya de cosas que tenemos que mejorar. Era el primer partido, con entrenador nuevo y teníamos la obligación de reivindicarnos con la gente”, dijo.







El entrenador analizó el sistema utilizado y lo positivo que significó el triunfo. “No quise que se modifique nada, lo pensé, pero decidí no hacerlo, no me parecía lo correcto. Hoy usamos dos sistemas que hay que trabajar. Lo auspicioso de esto es que se ganó”, aseguró.

Siguió con el análisis del partido y marcó algunos errores del equipo. “En algunos momentos hemos defendido bien. A Gimnasia le convirtieron en los últimos partidos de pelota parada. Vamos a trabajar recuperación de la pelota y para estar más finos en las jugadas de ataque”, dijo







Además hizo hincapié en el cansancio que representó para sus dirigidos el viaje a Misiones. “Este equipo recorrió 2000 kilómetros, tuvo que jugar y volver. El rival no viajó y eso se siente”, aclaró.

Sobre el partido ante Juventud, dijo que va hacer una historia especial. "Empieza en el contexto, con el hincha, se trasmite al vestuario y el periodista lo toma de otra manera. Va a ser un clásico interesante porque vamos a jugar puestos de clasificación”, expresó.







Para finalizar subrayó el buen síntoma de recuperación del equipo. “Lo que me gustó es la entrega, no bajó los brazos. Un equipo con entrega siempre tiene la posibilidad de mejorar. Destaco que no tuvimos lesionados”, finalizó.