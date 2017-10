Kosiner: “Necesitamos diputados nacionales que defiendan el proyecto de los salteños”

Defendiendo el proyecto que lleva adelante el gobernador Juan Manuel Urtubey al frente de Unidad y Renovación, el legislador Pablo Kosiner aseguró que “necesitamos diputados nacionales que defiendan el proyecto de los salteños”, reivindicando las candidaturas de Andrés Zottos y Liliana Guitián.

“Hoy vemos una Argentina muy dividida, como algunos la llaman agrietada, donde la salida no es profundizar más la división sino defender claramente los intereses que nos involucran. A la sociedad hay que atenderla y no achicarlas al tamaño de un solo partido político”, dijo en los estudios de InformateSalta.

“Somos un frente que representa distintos sectores y creemos que las candidaturas de Zottos y Guitián representan la defensa de los intereses de los salteños, una provincia que tiene que seguir siendo desarrollada. No necesitamos candidatos que solamente defiendan la parte de sus ideas sino que tengan la capacidad de sentarse a dialogar con otros y buscar puntos de encuentro”, añadió.

Política, partidos y división

El legislador hizo especial hincapié en que la política de hoy está marcada por el apoyo a uno u otro gobierno. “El problema que se está planteando hoy en Salta y en muchas provincias es que por un lado tenemos candidatos que reivindican al presidente Macri, por lado los que reivindican la persona de la expresidenta, pero muy pocos hablan de los proyectos para Salta y me parece que ahí es donde la fuerza política de Unidad y Renovación plantea una diferencia”, haciendo referencia a la presentación de propuestas y proyectos.

Al ser consultado sobre la oposición y los proyectos que proponen no dudó en criticar a Martín Grande. “Al candidato de Cambiemos que lo vi ir a sacarse una foto con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires yo le preguntaría si está de acuerdo con lo que ella planteó de mejorar el fondo del conurbano bonaerense a costa de los recursos de Salta, porque si el planteo de la gobernadora Vidal prospera son 2500 millones de pesos menos para Salta que Martín Grande vaya a buscar ese aval la verdad me parece que no cierra con alguien que tiene que defender los intereses de Salta”.

Finalmente aseguró que “la democracia de hoy requiere mucha responsabilidad, ser oposición no es solamente decir no a todo, es sentarse a dialogar para obtener la mayor cantidad de cosas en beneficio de los intereses de los salteños”.