Sol Pérez, enamorada de ‘La Linda’: “Es una provincia que me encanta”

Con su habitual carisma y espectacular figura, María Sol Pérez, conocida por ser la chica del clima de TyC Sports y actual figura del Bailando 2017, causó un verdadero revuelo entre los salteños, quienes aprovecharon para tomarse varias fotos con 'la sobri de Pérez', quien les devolvió una sonrisa con cada flash.

El fin de semana, la escultural rubia realizó presencias en boliches en Güemes y en Capital, y se mostró enamorada de ‘La Linda’. “Siempre digo que Salta es una provincia que me encanta, me encanta venir, el cariño de la gente, me gusta todo”, sostuvo en diálogo con Diego Jáuregui, de Sector VIP.

GRACIAS SALTA 😍❤️😍 !

Sol, quien es sensación en redes sociales por sus infartantes producciones fotográficas, habló de su presente en el Bailando por un Sueño, certamen conducido por Marcelo Tinelli, y aseguró que si bien no le gusta pelearse con nadie, ‘si la atacan, contesta’. “Ahora se viene el ritmo libre que es algo que me copa porque voy a patinar, lo que a mi me gusta, con muchas fichas puestas ahí”, contó emocionada.

También habló de los rumores que la vinculan al cantante colombiano Maluma, autor de éxitos como “Felices los 4”, a quien conoció en la previa del superclásico disputado en San Juan. “Me dio like a una foto, pero no lo vi nunca, no tengo el celular de Maluma, la vez que me lo cruce fueron dos segundos”, señaló.

GUEMES SALTA 😍❤️

Por último, envió un saludo especial a la gente de Salta, y al programa Sector VIP, quien cumplió 9 años de programación ininterrumpida al aire. “¡Feliz cumpleaños, que sigan los éxitos!”, fue el deseo de la rubia.