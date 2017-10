Denuncian que la Escuela Agrícola está sin agua hace una semana

Marita Cayó es madre de una alumna que asiste a la Escuela Agrícola y hace una semana tienen clases reducidas por falta de agua. “Los chicos están yendo de 8 a 11, cuando deberían cumplir con la jornada completa. El problema es la bomba de agua”, contó a InformateSalta.

La mujer contó que desde la dirección presentaron “dos presupuestos al Ministerio de Educación pero no hubo respuestas hasta hoy, que llame temprano y me dijeron que esta tarde la empresa Rocco comenzará a realizar las tareas de mantenimiento. No es la primera vez que pasa”, denunció.

La empresa tiene previsto trabajar por 48 horas lo que significa que los alumnos volverán a su jornada normal, de 8 a 18 el viernes.

La situación no solo afecto el normal dictado de clases, sino a los “docentes, directivos y administrativos que sí debían cumplir el horario normal sin poder utilizar los sanitarios. Los chicos tienen un comedor que no se pudo utilizar. Los campos no se regaron y también hay animales. La bomba es insuficiente para el uso diario”, expuso Marita.