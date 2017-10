Bruno Masciarelli: “Necesitamos una Municipalidad ágil”

“Vemos una ciudad muy grande, muy linda pero que tiene demasiadas diferencias sobre todo en las periferias”, contó Bruno Masciarelli en los estudios de InformateSalta. El candidato a concejal por Pares relató cómo están trabajando en la campaña, sus propuestas y criticó duramente al intendente Gustavo Sáenz.

“Ha sido una campaña muy buena para el Partido Renovador de Salta, hemos trabajado mucho en el territorio, en los sectores más vulnerables de la sociedad”. Contó haciendo hincapié en las grandes diferencias que observan en la ciudad, sobre todo en las zonas más periféricas, aunque “los que viven en el centro pagan los tributos más altos y necesitan obras”, explicó.

Las necesidades son diversas y entre las situaciones que lo llevaron a la reflexión está una vivida en el barrio Democracia. “Estuve en una reunión con vecinos y un niño de cuatro años me tiró del pantalón y me dijo `señor usted le puede poner juegos a la plaza´, yo me pregunto cómo puede ser posible que a esta altura, en el año 2017 con un municipio que dice que recibe dos mil millones de pesos que no se reintegran al tesoro nacional no se haya programado una plaza para ese barrio que tiene 20 años de existencia”, dijo.

Fue allí que responsabilizó al intendente Gustavo Sáenz por la situación que viven las familias salteñas. “Creo que es importante que le intendente comience a recorrer el territorio y deje el tema de estar tanto en Buenos Aires. Acompaño lo que dijo el gobernador cuando dice que es el intendente mendicante, lamentablemente no podemos decirlo de otra manera. No está tomando la dimensión de la ciudad que le toca vivir y gobernar, porque le guste o no le toca administrar durante estos cuatro años”, sentenció.







Propuestas

En cuanto a las propuestas que llevará adelante en caso de ocupar una banca en el Concejo Deliberante dijo: “Como primer proyecto de ordenanza voy a proveer la implementación de todas las herramientas que sean necesarias para una modernización del Estado en el estamento municipal, nosotros como salteños no podemos perder horas en hacer trámites, necesitamos una Municipalidad ágil”.

Respecto a seguridad dijo que desde el frente realizaron un estudio que determinó que “la gente no se siente insegura, sino dejada de lado por parte del Estado, por eso proponemos una tarea mancomunada entre provincia y municipio. La Policía de la Provincia es la más calificada del país”.

También aseguró que va a acompañar el proyecto de Susana Pontussi “Salta Ciudad Zona Franca”, que según explicó comprende una nueva intervención logística dentro de la ciudad que va a ser la creación de una autopista doble vía hacia la ciudad de Antofagasta y la concreción mediante fondos internacionales para la creación de un tren de alta velocidad que pueda sacar la producción tanto de nuestra provincia como de las aledañas.

“Salta está a 600 kilómetros del puerto de Antofagasta que es el principal punto de partida hacia el mercado más importante del mundo, el pacífico, China, Japón, India, Tailandia, los países que hoy están en pleno desarrollo y necesitan nuestra producción. La zona franca también traerá la reducción de las cargas impositivas tanto nacionales, provinciales como municipales”, contó.